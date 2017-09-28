Vali Zorluoğlu: Terörün belini kırdık

Arif KARAKAŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Çatak\'ta vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Vali Zorluoğlu, daha sonra ilçede muhtarlarla toplantı yaparak sorunlarını dinledi. Zorluoğlu, terörle etkin şekilde mücadele edildiğini belirterek, \"Terörün belini kırdık. Bu konuda devletimizin ve milletimizin kararlılığı tamdır\" dedi.

Van\'daki kurum amirleri ve yatırımcı kurum temsilcileriyle Çatak İlçesi\'ne gelen Vali Zorluoğlu, hükümet konağı önünde ilçe Kaymakamı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Kaymakamlık binasında ilçe hakkında bilgi alan Vali Zorluoğlu, daha sonra belediye toplantı salonunda muhtarlarla biraraya geldi. Vali Zorluoğlu, amaçlarının ilçedeki sorunları ilk ağızdan dinlemek olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Burada mahallelerimizin özellikle mezralar konusunda yol, içme suyu ve kanalizasyon meseleleri, büyükşehir, VASKİ ve ilçe belediyemizin öncelikli çalışma alanı olacaktır. Çatak’ta yol, drenaj, kaldırım, sıvat ve gölet yapımı gibi çalışmalar için 20 milyon TL maliyetli 39 proje yürütülüyor, bunun yanında il genelinde olduğu gibi Çatak’ta da okullarla ilgili onarım çalışmalarına ağırlık vereceğiz.\"

Vali Zorluoğlu, ilçede ihtiyaç olarak iletilen terminalle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü de bildirerek, \"Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün ilçede önemli çalışmaları var. Şırnak bağlantı yolu ile ilgili gerekli çalışmalar başladı. Eğitim alanındaki hedeflerimiz doğrultusunda yeni okul ve ilave derslik yapımıyla da tam gün eğitim için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Sağlık alanında da lojman ve 112 istasyonuyla ilgili yatırımları tamamlıyoruz\" dedi.

Yatırımların sağlıklı şekilde yürütülmesinin, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla mümkün olabileceğini da kaydeden Vali Zorluoğlu, konuşmasına şöyle sürdürdü:

\"Güvenlik güçlerimizin terörle etkin mücadelesi sonunda gerek Van merkezde, gerek terör konusunda sıkıntılı olarak bilinen diğer yerlerde, terörün belini kırdık. Bu konuda devletimizin ve milletimizin kararlılığı tamdır. Allah’ın izniyle bu bölgeyi terör belasından bütünüyle arındıracağız. Terörü tamamen tasfiye ettikten sonra da devletimiz, büyük imkanlarını Çatak ilçemizle de buluşturmaya devam edecek. Çok şükür, 1 yıl bile dolmadan gerek büyükşehir belediyemiz, gerek ilçe belediyelerimizin önemli hizmetler başlattığını hep birlikte görüyoruz. Sizlerin vergilerinden toplanan kaynakların doğru eller aracılığıyla doğru yerlerde kullanıldığında ise nasıl hizmete dönüştüğünü, hep birlikte yaşayarak görüyoruz. Bu anlamda Çatak’ta da güzel çalışmalar var. Önümüzdeki yıl daha da güzel çalışmalarla, inşallah Çatak’ı belediyecilik hizmetleriyle tam anlamıyla buluşturacağız.\"

Programının ardından ilçe merkezindeki işyerlerini gezen Vali Zorluoğlu, çay ocağında oturup vatandaşlar sohbet etti.



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