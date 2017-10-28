Vali Zorluoğlu, Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Özalp ve Saray ilçelerini ziyaret etti, Türkiye\'nin İran\'a açılan Kapıköy Sınır Kapısı\'nda incelemelerde bulundu.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır ile kurum amirleri tarafından karşılanan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda muhtarların sorunlarını dinledi. Toplantı sonrası Zorluoğlu ilçe esnafını ziyaret etti, ardından da Özalp İlçesi\'ne geçti. Zorluoğlu, Seydibey Mahallesi’ndeki okulda okuyan öğrencileri ziyaret etti, çeşitli kırtasiye malzemesi ve giysi yardımında bulundu. Murat Zorluoğlu, son olarak Türkiye\'nin İran\'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı\'nda incelemelerde bulundu, yapımı devam eden gümrük binalarının çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Burada açıklama yapan Zorluoğlu, Van\'ın hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, “Bugün ziyaret ettiğmiz ilçelerimizde, adeta şantiyeye döndüğünü gördük. Burada önemli hizmetler yapıldı. Hem merkezi idarenin, hem Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı önemli çalışmalar var. Kış gelmeden Tuzla Belediyesi’nin katkılarıyla, ilçenin ana caddesi asfaltlanmış olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından da bu yıl Saray’ın Çaybaşı ve Örenburç Mahalleleri’nde 21, ilçe merkezinde de 4 kilometrelik sıcak asfalt kaplama yapıldı. İlçedeki 18 okulda onarım gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 7 milyon TL harcayarak okul ve derslik inşaatlarını tamamladı” diye konuştu.

Vali Zorluoğlu, hem Valilik ve Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak son bir yılda Van’da hizmet yarışı başlattıklarını ifade etti.

Vali Zorluoğlu’na Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hamdi Gülpınar, kurum müdürleri ve Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de eşlik etti.

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