Vali Zorluoğlu, hidrosefali hastası Enes’i ziyaret etti

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, doğuştan hidrosefali hastası olan 16 yaşındaki Enes Çevik’ı evinde ziyaret etti. Vali Zorluoğlu, kendisine helikoptere binme ve 1 günlük de olsa askerlik yapma hayali olan Enes\'ın bu istek ve hayallerini ilk fırsatta değerlendirileceği sözünü verdi.

Van Valisi Murat Zorluoğu, bir süre önce kendisini davet eden doğuştan hidrosefali hastası olan Enes Çevik’i, İpekyolu ilçesi Hafıziye Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret etti. Zorluoğlu, misafir olduğu Enes ile sohbet edip, ilgi alanları ve isteklerini dinledi. Kitap okumayı çok seven Enes, Vali Zorluoğlu’na okuduğu kitaplardan bahsederken, helikoptere binme arzusu ve 1 günlüğüne de olsa askerlik yapma hayalini de anlattı.

Vali Zorluoğlu, Enes’e helikopter ve askerlik ile ilglii isteklerini ilk fırsatta gerçekleştirme sözü verdi. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Selim Elhansu ve Ak Parti İpekyolu İlçe Başkanı Rasim Aslan’ın da eşlik ettiği ziyarette, Vali Zorluoğlu, Enes ve kardeşlerine, çeşitli hediyeler de verdi.

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