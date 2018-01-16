Vali Zorluoğlu, açılması planlanan yolu kar altında inceledi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, şehir içindeki trafiğin rahatlatılması için açılması planlanan alternatif yolda, yoğun kar yağışına rağmen incelemelerde bulundu.

Van Valisi Zorluoğlu, Hastane Caddesi\'ni Akköprü Deresi üzerinden Akköprü Mahallesi\'ne bağlayacak alternatif yol güzergahını gezdi. Yoğun kar yağışına rağmen alanda incelemelerine devam eden Zorluoğlu\'na Genel Sekreter Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ve ilgili daire başkanları eşlik etti. Caddenin açılmasıyla trafiğin rahatlayacağını belirten Vali Zorluoğlu, çalışmalara başlaması için Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı yetkililerine talimat verdi. Zorluoğlu, esnaftan da tam destek aldı. Vali Zorluoğlu\'na büyük ilgi gösteren bölge esnafı, çalışmalara başlanılması halinde büyükşehir belediyesine gerekli desteği vereceklerini söyledi. Esnaf ile sohbetinde daha yaşanabilir bir Van için gece- gündüz çalıştıklarını dile getiren Vali Zorluoğlu, gerekli çalışmalar sonucunda karar vererek, en kısa sürede caddeyi hizmete açmak istediklerini söyledi.



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