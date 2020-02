Vali Yurtnaç, Afrin'de yaralanan askerleri ziyaret etti

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'nin kuzeybatısında bulunan Afrin\'deki terör gruplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ali Özdemir ve Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Yılmaz’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Kemal Yurtnaş beraberindeki heyet ile birlikte ilk olarak Sorgun\'da baba ocağında bulunan Ali Özdemir’i ziyaret etti. Ziyarette aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yurtnaç, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Beş yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde görev yaptığını söyleyen Özdemir, \"2016 yılında Nusaybin’de yine bir çatışmada yaralanmıştım. Yaralarım iyileşince tekrar görevimin başına dönmüştüm. Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında çıkan çatışmada sırtımdan yaralandım. Şu anda tedavi görüyorum ve durumum her geçen gün iyiye gidiyor. Yaralarımın iyileşip arkadaşlarımın yanına dönmek için sabırsızlanıyorum. Kimse zannetmesin ki bu vatanı bölüp parçalayacaklar. Yaralanmış olabiliriz ama henüz ölmedik. Şu halimle bile bıraksalar koşarak harekata tekrar katılırım. Bu vatan kolay kazanılmadı ki kolay kaybedilsin. Kanımızın son damlasına kadar bu vatanı korumaya devam edeceğiz\" dedi.

\'BU VATANI KİMSEYE BIRAKMAYIZ\'

Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Yılmaz da ziyaretinden dolayı Vali Yurtnaç’a teşekkür etti. Mardin Midyat\'ta görev yaptığını ancak Zeytin Dalı Harekatı için görevlendirildiğini söyleyen Yılmaz, \"Terör örgütleri ile ilk sıcak temasa biz girdik zannedersem. Şehit Astsubay Musa Özalkan komutanımız da benim yaralandığım çatışmada şehit düştü. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bende iyileşir iyileşmez tekrar görevimin başına döneceğim. Bu vatanı Allah’ın izniyle kimselere bırakmayız. Bu can bu bedende olduğu sürece vatanımızın bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı al bayrağımız ve dinimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



FOTOĞRAFLI