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Vali yol kontrolünde bayram kutlayıp tatlı ikram etti

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Kurban Bayramı önlemleri kapsamında kurulan uygulama noktalarını gezen Vali Ali İhsan Su ile Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, araçlardakilerin bayramını kutlayıp baklava ikram etti

27 Ağustos 2017 14:43

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, Kurban Bayramı önlemleri kapsamında kurulan uygulama noktalarını gezen Vali Ali İhsan Su ile Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, araçlardakilerin bayramını kutlayıp baklava ikram etti.
Önlemlerin arttırıldığı merkez Mezitli İlçesi\'nde bulunan Tece Karakolu önündeki uygulama noktasına giden Vali Su ile Emniyet Müdürü Şahne, çalışmaları yerinde izledi. Havadan ve karadan yapılan denetimlerle ilgili son durum bilgilerini alan ikili, kontrol için durdurulan araçlardaki kişilerle tek tek bayramlaştı Sürücüler ve yolcular ile sohbet edip trafikte dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatan Su ve Şahne, baklava da ikram etti.
İkram ve ilgi karşısında şaşkınlık yaşayan sürücüler ise uygulamadan memnun kalarak, trafik işaret ve işaretçilerine maksimum seviyede dikkat edecekleri sözünü verdi.

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