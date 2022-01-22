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Vali Yerlikaya İstanbullulara seslendi: Vatandaşlarımızı bu soğukta dışarıda bırakmamak için bir telefonunuz yeterli; 155 polis imdat hattını arayın

''Ekiplerimiz evsiz, dışarıda kalan hemşehrilerimizi sıcak bir odaya yerleştirmek için sokak sokak geziyor"

22 Ocak 2022 00:00

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, soğuk havada dışarı kalan evsizler için İstanbullulara çağrı yaptı. Yerlikaya, ''Vatandaşlarımızı bu soğukta dışarıda bırakmamak için bir telefonunuz yeterli. 155 polis imdat hattını arayın" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'evsiz' vatandaşlar için bir çağrıda bulundu.

Vali Yerlikaya, ''Ekiplerimiz evsiz, dışarıda kalan hemşehrilerimizi sıcak bir odaya yerleştirmek için sokak sokak geziyor. Vatandaşlarımızı bu soğukta dışarıda bırakmamak için bir telefonunuz yeterli. 155 Polis İmdat Hattı" ifadelerini kullandı.

 
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