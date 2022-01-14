Vali Yerlikaya, İstanbul'un 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı. Yerlikaya, "2021 yılında, terör örgütlerine karşı toplam 2 bin 769 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 5 bin 563 şahsı yakaladık. 737 şahıs tutuklandı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’nın katılımıyla İstanbul Valiliğinde düzenlenen 2021 Yılının Asayiş Değerlendirme Toplantısından sonra konuştu.

Toplantıya İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu katıldı.

Toplantıdan sonra konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Terör dünyanın tüm metropollerinde olduğu gibi, İstanbul’umuzun da güvenlik gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. 2021 yılında, terör örgütlerine karşı toplam 2 bin 769 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 5 bin 563 şahsı yakaladık. 737 şahıs tutuklandı. 2021 yılında organize suçlarla mücadele kapsamında, suç örgütüne yönelik 485 operasyonda bin 754 şahıs yakalandı. 426 şahıs tutuklandı” dedi.