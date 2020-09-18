İstanbul Valisi Yerlikaya: Kademeli ve esnek mesaide karar kıldık; 7, 8 ve 9'da başlayacak şekilde olacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli ve esnek mesaide karar kılındığı açıklarken, "28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz 08.00 ve 16.30'da, sağlık teşkilatımız 08.30-16.30'da mesaiye başlayacak. Kalan bütün kamu kuruluşlarımız 09.00 ve 16.30'da mesaiye başlayacaklar" dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, artan Covid-19 vakaları nedeniyle bir süredir geçilmesi planlanan "kademeli mesai düzenlemesi" ile ilgili açıklama yaptı.

21 Eylül Pazartesi günü; özel okullar dahil olmak üzere ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin, saat 09.00'da ders başı yapacağını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Tüm kurum ve kuruluşlarımız, üniversite, meslek odası, sendikalarımızla dayanışma içindeyiz.

İstanbul'da büyükşehir İETT verilerine göre pandemi öncesinde günlük yolcu sayımız 7,6 milyon. Bugün bu sayı 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz.

Toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı iki zaman dilimi var: Sabah 07.00 ile 09.00 arasında; 17 ile 20.00 saatleri arasında.

Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için yalnızca kamu değil mutlaka özel sektöründe kademeli mesai ve esnek çalışmaya geçilmesi konusunda görüş birliğine vardık.

İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz, özel okuldaki 1. sınıf ve okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz 21 Eylül Pazartesi 09.00'da ders başı yapacaktır.

28 Eylül 2020 tarihinden itibaren vardiya sistemi ile görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz, jandarma, emniyet, sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp 08 ve 09.00'da mesaiye başlayacak.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00-16.30'da, diğer kamu kuruluşlarımız 09.00-16.30'da mesaiye başlayacaklardır.

Sanayi sektöründe iş dünyamızın temsilcileri, ticaret borsası, deniz ticaret odası, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, HAK İŞ, DİSK gibi işçi ve işveren sendikalarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla yoğun toplantılar yaptık.

Dünyanın 14. büyük metropolü İstanbul'da hemşehrilerimizin salgından korunması noktasında, görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler kademeli mesaiye geçişin çok net olduğunu ifade etmişlerdir. Bu konuda bir uzlaşı sağlanmıştır. İş dünyamızın temsilcilerine gösterdikleri anlayış ve işbirliği için yürekten teşekkür ediyorum.

Bu çalışmaların tamamlandığında iş dünyamızın bütün temsilcileriyle aynı zamanda büyükşehirle hep birlikte bu saatleri sizlerle paylaşacağız. Ben de sizin gibi çok heyecanlıyım. Çoğu gitti, azı kaldı.