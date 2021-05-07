Vali Yerlikaya İstanbul'a mart ayında gelen turist sayısını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’a 2021 yılı Mart ayında gelen yabancı turist sayısının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45.85 artarak 545 bin 608’e ulaştığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, turizm sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda İstanbul’un turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Valiliği’nde düzenlenen toplantıya; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, TUGEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahadır Yaşık, TÜROB Başkanı Müberra Eresin, İGA CEO’su Kadri Samsunlu katıldı.

Vali Yerlikaya, toplantıda yaptığı değerlendirmede dünyanın en büyük 14. metropolü olan İstanbul’un büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek; “İstanbul’umuz hem tarihi hem kültürel anlamda dünyanın en büyük turizm merkezlerinin başında geliyor. Son istatistiki veriler de İstanbul’a gelen yabancı turist sayısının geçen yıla oranla artacağına işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un Mart 2021 verilerini de paylaşan Vali Yerlikaya, “2021 yılı Mart ayında İstanbul’a gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45.85 artarak 545.608’e ulaştı. İstanbul’a en çok gelen yabancı turistlerde ise ilk sırayı Rusya 87.485, İran 56.108, Almanya 42.494 turistle ilk üçte yer aldı.” dedi.

Toplantı, Vali Yerlikaya’nın turizm sektörünün temsilcileri ile istişarelerinin ardından tamamlandı.