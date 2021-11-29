İstanbul'da 19 saat motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı kısıtlandı

T24 Haber Merkezi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bugün 23.00'den yarın (30 Kasım 2021) 18.00'e kadar il genelinde motosiklet ve elektrikli scooter kullanımına kısıtlama getirildiğini duyurdu. Valiliğin açıklamasında "Bu karar hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır" denildi.

İstanbul'da süren kuvvetli rüzgar ve fırtına hayatı zorlaştırmaya devam ederken, valilikten çok sayıda tehlike atlatan motokuryeler ve motosikletler için yeni bir karar geldi. Karara göre İstanbul'da 19 saat boyunca motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı yasaklandı.

Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kararı duyururken, valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle; motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından Valiliğimizce alınan karar uyarınca;

Bugün saat 23.00'den yarın saat 18.00'e kadar; başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir.

Bu karar; özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak, hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır.

Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir."