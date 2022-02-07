Vali Yerlikaya ve AFAD'dan İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise kuvvetli yağış beklendiğini belirterek kentte yaşayanları uyardı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "#Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre #İstanbul’da yarın kuvvetli #rüzgar ve #fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

AFAD: İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

AFAD da sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile vatandaşların dikkatli olmasını istedi:

"@meteoroloji_twi ’den alınan bilgilere göre,

Çalar saat Bu akşam saatlerinden itibaren,

Yuvarlak raptiye İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Uyarı işareti Ani sel, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."