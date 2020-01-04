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Vali Yerlikaya: 2019'da başka ile kayıtlı olan 97 bin 255 Suriyeli İstanbul’dan ayrıldı

04 Ocak 2020 11:22

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başka ile kayıtlı olan 97 bin 255 Suriyelinin kentten ayrıldığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirde bulunan göçmenlerle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı. "İstanbul’da 2019 yılında; Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli sayısı 78.243 kişi azaldı" diyen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Ayrıca, 97.255 başka ile kayıtlı olan Suriyeli İstanbul’dan ayrıldı. 118.432 Düzensiz Göçmen yakalandı, 37.582’si sınır dışı edildi. 'Düzensiz Göç' ile mücadelemiz devam edecek."

 

 

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