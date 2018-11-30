Vali yardımcısından evi yanan adama: Çek git

T24

Çorum’da evi yanan Mustafa Kaynak ve ailesi zor günler geçiriyor. Kaynak, derdini anlatmak için gittiği vali yardımcısının kendisine, "Sosyal Yardımlaşma 3 bin lira vermiş, aileni al, Çorum’dan çek git" dediğini söyledi.

Yıllar önce taşeron olarak çalıştığı işten çıkarılan Mustafa Kaynak, bir yandan hukuk mücadelesi ile uğraşırken, diğer yandan da Ramazan ayının son günlerinde meydana gelen talihsiz bir olay ile yaşamı alt üst oldu.

11 Haziran 2018'de Kaynak ailesinin bireylerinden psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 19 yaşındaki O.K, ailesiyle birlikte yaşadığı iki katlı evin oturma odasına kendisini kilitleyip ateşe verdi.

Talihsiz olayın ardından yaşamlarının daha da zorlaştığını anlatan Mustafa Kaynak, eşyalarının yandığını, eş dost yardımı ile ayakta kalmaya çalıştıklarını, piyasaya ise 50 bin liraya yakın borçlandığını söyledi.

Geçmişte yaşadığı bir olay yüzünden aldığı cezasını denetimli serbestlikle tamamlamaya çalışan Mustafa Kaynak, "Tek isteğim bir iş" dedi.

Yaşadıkları talihsiz o yangın olayının ardından yaşamlarının alt üst olduğunu anlatan Mustafa Kaynak, “Yıllar önce yaşanan bir olay nedeniyle cezaevine düştüm. Şu an denetimli serbestlik kapsamında cezamın kalan kısmı için imzaya gidiyorum. 11 Haziran Gecesi yaşadığımız o talihsiz yangının ardından bizim için sıkıntılı günler başladı. Yetkililere gidip derdimizi anlatmaya çalıştıysak da, hepsi geçiştirildi. Sosyal Yardımlaşmaya yönlendirdiler, oradan 3 bin lira yardım geldi. Geri isterler diye harcamaya korktum. Eşim, çevreye olan borçlara vermiş. Derdimi anlatmak için gittiğim Vali Yardımcısı, ‘Sosyal Yardımlaşma 3 bin lira vermiş, aileni al, Çorum’dan çek git’ dedi.

“Biz bu ülkenin yurttaşı değil miyiz?” diyen Mustafa Kaynak, “Hangi kapıya gittiysem, elim boş döndü, kimi nasihat etti, kimi de ‘seni arayacağız’ deyip gönderdi. Yangının ardından Belediye Başkanımızın eşi gelip, eşimle görüşmüş, o kadar. Yangında eşyalarımız yanıp kullanılmaz hale geldi. Başımızı sokacak yer istediğimizde, yanı başımızda bir evi gösterdiler. Ama gösterdikleri evin ne elektriği, ne de suyu var” diye konuştu.