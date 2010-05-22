Vali yardımcısına fuhuş soruşturması

T24-



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü merkez Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik semtindeki bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.





Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, salon işletmecisi iki kız kardeş ile çalışan karı kocayı gözaltına aldı. Bir vali yardımcısı ve bir polis merkez amirinin de fuhuş şebekesiyle bağlantılı olduğu iddiası üzerine soruşturma genişletildi.





Adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakılırken, olaya adı karışan kamu görevlileriyle ilgili idari soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.





Adana Valisi İlhan Atış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir vali yardımcısı ile emniyet amirinin de adlarının yer aldığı fuhuş haberleriyle ilgili soruşturma başlattıklarını belirti.





Vali yardımcısı hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturmanın yürütüldüğünü ifade eden Atış, ''Hazırlanan fezleke Pazartesi bize gelecek. Biz de ona göre gerekeni yapacağız'' dedi.