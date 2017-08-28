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Vali yardımcısı kazayla kendini yaraladı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın), (DHA) - NEVŞEHİR Vali Yardımcısı Aydın Abak, bayram tatili için geldiği memleketi Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, ruhsatlı beylik tabancasını temizlerken kazayla tetiğe basınca sol bacağından yaralandı

28 Ağustos 2017 19:59

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın), (DHA) - NEVŞEHİR Vali Yardımcısı Aydın Abak, bayram tatili için geldiği memleketi Aydın\'ın Nazilli İlçesi\'nde, ruhsatlı beylik tabancasını temizlerken kazayla tetiğe basınca sol bacağından yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Abak\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Alaşehir Kaymakamlığı\'ndan Nevşehir Vali Yardımcılığı görevine atanan Aydın Abak, bayram tatili için geldiği memleketi Nazilli\'de, tabancasına bakım yapmak istedi. Vali Yardımcısı Abak, iddiaya göre tabancasını kontrol ettiği sırada kazayla tetiğe bastı. Sol diz altından girip çıkan kurşunla yaralanan Abak, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ameliyata altına alınan Abak\'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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