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Vali Yardımcısı, İstiklal Marşı'nı söyletmedi

Erzurum Valisi Yardımcısı Ertuğrul Egemen, kapalı alanda oldukları gerekçesiyle, törende İstiklal Marşı okunmasına izin vermedi

11 Aralık 2013 22:17

Erzurum'da geçtiğimiz ekim ayında İl Tütün Kontrol Kurulu toplantısı girişinde, kendisini ayakta karşılamayanları uyaran Vali Yardımcısı Ertuğrul Egemen, bu kez de İşkur'a ait bir törende banttan İstiklal Marşı okunmasını istemedi.
İş Kurumu (İşkur) Erzurum İl Müdürlüğü tarafından 30 Eylül - 28 Kasım tarihleri arasında düzenlenen girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler için dün Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) salonunda sertifika töreni düzenlendi. ETSO Yönetim Kurulu Başkan vekili Şevket Demir, İŞKUR Müdürü Tacettin Ötügen, ETSO Genel Sekreteri Harun Delibaş, KOSGEB Erzurum Hizmet Birimi yetkilileri, ABİGEM Direktörü Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve kursiyerlerin hazır bulunduğu törende, İstiklal Maerşı'nın banttan çalınması için hazırlık yapılırken Vali Yardımcısı Ertuğrul Egemen, törenin İstiklal Marşı çalınmadan başlatılmasını istedi.
 

'Kapalı alanda okunmaz'

 
Gelişmeler üzerine DHA'nın sorusunu yanıtlayan Vali Yardımcısı Egemen, "Kapalı alanlarda İstiklal Marşı okunmuyor. Bunun genelgesi var. Bakın, bu araştırılması gereken bir konu değil mi? Biz kafamıza göre hareket etmiyoruz. Yani genelgesi mevzuatı olmayan işi biz yapmayız" diye konuştu.
 

Ayakta karşılamayanları uyarmıştı

 
Geçen Ekim ayında İl Tütün Kontrol Kurulu toplantısına başkanlık etmek için salona giren 35 yaşındaki Vali Yardımcısı Ertuğrul Egemen, ayakta karşılama yapılmadığı için kamu kuruluşlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini uyarmıştı. Salonda yerine geçen Egemen, "Bizim devlet geleneğimizde içeriye büyük girdiği zaman ayağa kalkılır. Tabii bizi tanımadığınıza vereceğiz. Ama bir daha böyle bir şey görmek istemiyorum" diyerek tepkisini dile getirirken, Baro Başkanı Faruk Terzioğlu bu sözler üzerine salonu terketmişti.

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