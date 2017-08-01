Vali Yardımcısı ile görüşemeyince kendini yaktı!

Antalya'da ‘FETÖ’ mağduru olduğunu iddia eden 51 yaşındaki Metin Sürücü, OHAL'den sorumlu Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk'le görüşemeyince üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi'ndeki Antalya Valiliği hizmet binası önünde meydana geldi.

Antalya Valiliği'ne gelen Metin Sürücü, FETÖ mağduru olduğunu belirterek, OHAL'den sorumlu Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk ile görüşmek istediğini söyledi.

Valilik girişinde bir süre bekleyen Sürücü, Vali Yardımcısı ile görüştürülmediğini söyleyerek, hizmet binası girişinde yanında getirdiği bir şişe benzini üzerine döküp kendini ateşe verdi.

Bir anda alevler içinde kalan Metin Sürücü'ye, valilikte görevli polis ekipleri yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Bacakları yanan Sürücü için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Hortumla serinletildi

Polis bu sırada pantolonunu çıkardığı Metin Sürücü'nün bacaklarına hortumla su tutarak serinletmeye çalıştı. Metin Sürücü daha sonra hortumu polisten alarak bacaklarına su dökmeye devam etti.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık görevlileri Metin Sürücü'ye müdahale etti. Her iki bacağında yanıklar oluşan Metin Sürücü, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Metin Sürücü, ambulansa bindirildiği sırada gazetecilere yaptığı açıklamada, 20'den fazla görüşme talebi olmasına rağmen hiçbirinin kabul edilmediğini iddia etti. Metin Sürücü, “Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk görüşme taleplerimi kabul etmediği için kendimi yaktım. FETÖ mağduruyum. Bu konuda Kilis'te ifadem de var. Yarın da Cumhurbaşkanlığı konutunun önünde kendimi yakacağım" dedi. (DHA)

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