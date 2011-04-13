-VALİ YARDIMCISI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANTALYA (A.A) - 13.04.2011 - Antalya Vali Yardımcısı Metin Borazan hakkında YGS'deki şifre iddialarını protesto etmek için Antalya'da eylem yapan TKP'liler ve öğrencileri yuhaladığı ve fotoğraflarını çektiği iddiasıyla, suç duyurusunda bulunuldu. Türkiye Komünist Partisi (TKP) Antalya İl Teşkilatı üyeleri, bazı partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla Antalya Adliyesi önünde basın açıklaması yaptılar. Parti Avukatı Bilal Doğan, 9 Nisan'da Antalya'da TKP'liler ve öğrencilerin düzenlediği basın açıklamasında, Vali Yardımcısı Metin Borazan'ın, demokratik hakkını kullanan kitleye doğru hareket ederek yuhaladığını savundu ve devlet memuru olan Borazan'ın davranışının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 7. maddesine aykırı olduğunu ileri sürdü. Bu maddeye göre devlet memurlarının herhangi bir siyasi partiye üye olamayacağını, dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi düşünce ayrımı yapamayacağını, siyasi ve ideolojik amaçlı eylemlere katılamayacağını kaydeden Doğan, Borazan'ın ilgili kanunun 8. maddesindeki ''devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadır'' hükmünü de ihlal ettiğini savundu. Doğan, vali yardımcısının, ''taraflı davranışıyla resmi sıfatının gerektirdiği itibar ve güvene layık olmadığını'' öne sürdü. Kamu görevlisi olan Metin Borazan'ın, YGS eylemine katılanlara hakaret ettiğini ve aşağıladığını savunan Doğan, ''Antalya Vali Yardımcısı, kamu itibarını zedeleyerek kamunun zararına neden olmuştur'' diye konuştu. Doğan, TKP, ÖDP, EMEP ile Çağdaş Hukukçular Derneği ve Alevi Kültür Derneği Konyaaltı Şubesi'nce ortak deklarasyon yayımlayarak, Borazan'ın görevinden alınmasını talep ettiklerini söyledi. Basın açıklamasının ardından Avukat Bilal Doğan, Antalya Vali Yardımcısı Metin Borazan hakkında, TKP Antalya Teşkilatı adına, Cumhuriyet Savcılığına ''görevi kötüye kullanmak'' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.