T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vali yardımcısı Deniz Feneri'ne övgüler yağdırdı

04 Mayıs 2009 18:49

Denizli Vali Yardımcısı Muhsin Çatmadım, Almanya'da yöneticilerinin adının karıştığı yolsuzluk davasıyla gündeme gelen Deniz Feneri Derneği'ni övdü.

Deniz Feneri Derneği'nin Denizli'deki mağazasının açılışını yapan Çatmadım, "Deniz Feneri sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yardıma muhtaç insanlara ulaşıyor, yardım yapıyor. Kendilerini kutluyorum, halkımızın duyarlılığıyla başarılı çalışmalarının devam edeceğini umuyorum'' dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Taş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Korkmaz'ın da katıldığı açılışta Deniz Feneri Derneği'nin temel ihtiyaçların yanı sıra, iş kurma ve barınma ihtiyaçlarını da karşıladığını belirten Çatmadım, şunları söyledi:

"Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları yardıma muhtaç insanlarımızın yanında. Canla başla çalışıyoruz. Deniz Feneri ve benzeri dernek ile vakıflar aracılığıyla yardımsever vatandaşlarımız da muhtaç insanlara ulaşıyor. Memleketimizin her köşesine yardım götürüyorlar.'' (dha)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24