-VALİ YARDIMCISI BASIN MÜDÜRÜNE "KAFA ATTI" BİTLİS (A.A) - 21.06.2011 - Bitlis Vali Yardımcısı Süleyman Çelebi, eşinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Gülçimen'e kafa atarak darbettiği ileri sürüldü. Alınan bilgiye göre, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Gülçimen, sabah vali yardımcıları sekreterliğinde, koruma memurlarıyla kahvaltı yapan Bitlis Vali Yardımcısı Süleyman Çelebi'nin eşi Funda Çelebi'nin fotoğrafını çekti. Bunun üzerine önce koruma memurları Gülçimen ile tartışarak, çektiği fotoğrafları silmesini istedi. Gülçimen, fotoğrafı art bir niyetle çekmediğini ve çektiği fotoğrafları da sileceğini korumalara söyledi. Bu tartışmanın ardından Gülçimen, çektiği fotoğrafları sildi. Aradan bir müddet geçtikten sonra valilik özel kaleme geçen Gülçimen, burada oturduğu sırada, Vali Yardımcısı Çelebi, korumalarıyla özel kaleme geldi. Çelebi, burada tartıştığı Gülçimen'in yüzüne kafa attı ve kavga için dışarı davet etti. Dışarı çıkarak kavga eden Gülçimen ve Çelebi'yi valilikte çalışan memurlar ayırdı. Olayın ardından Bitlis Adliyesine giden Gülçimen ve Çelebi, birbirleri hakkında Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bitlis Valiliğinin, Çelebi ve Gülçimen hakkında ''disiplin soruşturması'' başlattığı öğrenildi.