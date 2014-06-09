Vali yardımcısı ‘Başbakan'a hakaret'ten görevden alındı

Karaman Vali Yardımcısı Mustafa Sarıkaya, Twitter'dan Başbakan Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret mesajları yayımladığı yönünde bir gazetede haber çıkması üzerine görevinden alındı.
Karaman Vali Yardımcısı Mustafa Sarıkaya sosyal paylaşım sitesinden Başbakan Erdoğan'a yönelik hakaret mesajları yayımladığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı. Karaman Valiliği resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Haziran tarihli nüshasında Karaman Vali Yardımcısı Mustafa Sarıkaya'nın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'içiYORUM' kullanıcı adını kullanarak Başbakan Erdoğan'a yönelik hakaret mesajları yayımlandığına dair haber yer aldığı hatırlatıldı.
Valilikçe, Vali Yardımcısı Mustafa Sarıkaya hakkında görevinden uzaklaştırma işlemi uygulandığı belirtilen açıklamada, konunun soruşturulması için İçişleri Bakanlığı'ndan mülkiye müfettişi görevlendirilmesi talebinde bulunulduğu bildirildi.