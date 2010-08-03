-VALİ YARDIMCILIĞINA ATANAN KAYMAKAMDAN İPTAL DAVASI EDİRNE (A.A) - 03.08.2010 - Antalya Vali Yardımcılığı görevine atanan Keşan Kaymakamı Metin Borazan'ın, yürütmenin durdurulması İçişleri Bakanlığı kararnamesinin iptali için Edirne İdare Mahkemesi'ne başvurduğu bildirildi. Keşan Kaymakamı Metin Borazan, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının kararnamesi ile Antalya Vali Yardımcılığı görevine atandığını belirtti. Keşan'da yaklaşık 1.5 yıl görev yaptığını anlatan Borazan, atamasıyla ilgili şartların oluşmaması nedeniyle yürütmenin durdurulması ve İçişleri Bakanlığı kararnamenin iptali için Edirne İdare Mahkemesine başvurduğunu söyledi. Borazan, ''Ben yürütmenin durdurulması ve kararnamenin iptali için İdare Mahkemesine başvurdum. Söz artık yargının'' dedi.