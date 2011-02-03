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VALİ YAMAN YARGILANIYOR  ANKARA (A.A)

03 Şubat 2011 18:38

-VALİ YAMAN YARGILANIYOR  ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Tunceli Valisi olduğu dönemde yaptığı beyaz eşya dağıtımı nedeniyle seçim kanununa muhalefetten suçlu bulunan Giresun Valisi Mustafa Yaman'ın, aynı konuyla ilgili olarak bu kez de görevi kötüye kullanma suçundan yargılanmasına başlandı.  Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, Yaman ve avukatı katılmadı.  Daire, Yaman'ın avukatının gönderdiği mazeret dilekçesini kabul ederek, Yaman'ın duruşmadan vareste tutulmasına karar verdi.  Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde yargılanan ve aldığı 7 ay 15 gün hapis cezası ertelenen Yaman hakkındaki iddianamenin 8. Ceza Dairesi'nden istenmesine karar veren daire, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 17 Mart 2011 tarihine erteledi.  Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Vali Yaman'ın, 29 Mart 2009 tarihideki yerel seçimler öncesinde başlattığı ''beyaz eşya dağıtımı'' nedeniyle, ''seçimin düzenine ve dürüstlüğüne ilişkin YSK kararlarını uygulamakta duyarsızlık gösterdiğine'' hükmetmişti. Kurul, idari disiplin yönünden gereğinin takdir ve ifasının yapılması için Yaman'ı İçişleri Bakanlığına bildirmiş, İçişleri Bakanlığı da konunun incelenmesi ve araştırılması için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirmişti. Soruşturma sonucu İçişleri Bakanlığı müfettişleri, Vali Yaman'ın yargılanmasına gerek olmadığına karar vermiş, bu rapor doğrultusunda İçişleri Bakanı Vali Yaman hakkında yargılama izni vermemişti.  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz ederek, Yaman'ın ''beyaz eşya ihalesinde usulsüzlük yaptığı, kamu ihale yasasına aykırı olarak beyaz eşyaları ihalesiz olarak belirli kişilere verdiği'' gerekçesiyle yargılanmasını istemişti. İtirazı görüşen Danıştay 1. Dairesi de Yaman hakkındaki yargılanmama kararını kaldırmıştı. Bunun üzerine Yaman hakkında, bu kez de Türk Ceza Kanununun 257. maddesindeki ''görevi kötüye kullanma'' suçundan dava açıldı.

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