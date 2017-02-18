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BBC Türkçe

Vali: Viranşehir'deki saldırıyı PKK'nın yaptığını değerlendiriyoruz

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir'de dün biri 11 yaşındaki bir çocuk iki kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili olarak "Terör saldırısını, PKK terör örgütünün gerçekleştirdiğini değerlendiriyoruz" dedi.

18 Şubat 2017 17:50

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir'de dün biri 11 yaşındaki bir çocuk iki kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili olarak "Terör saldırısını, PKK terör örgütünün gerçekleştirdiğini değerlendiriyoruz" dedi.

Adliye personelinin ikamet ettiği lojmanın önüne park edilen bomba yüklü bir aracın uzaktan kumandayla patladılığı belirtiliyor.

Vali Tuna, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, 17 kişinin de yaralandığı saldırıdan sonra başlatılan soruşturma kapsamında 26 kişinin şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Tuna, olayda kullanılan aracın Mardin'in Derik ilçesinden getirildiğini tespit ettiklerini, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 18- 20 yaşlarındaki olduğunu söyledi.

Saldırıda Ahmet Oktay Günak adlı 11 yaşındaki bir çocuk ile Viranşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi İbrahim Kete'nin hayatını kaybetmişti.

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