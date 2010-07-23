T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vali ve kaymakamların izinleri iptal edildi

Anayasa değişikliği için yapılacak referandum tarihi 12 Eylül'e kadar vali ve kaymakamların izinleri iptal edildi.

23 Temmuz 2010 03:00

T24- İçişleri Bakanlığı tarafından Anayasa değişikliği referandumunun yapılacağı 12 Eylül tarihine kadar vali ve kaymakamların izinleri durduruldu.


İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün 81 ilin valiliğine gönderilen yazı ile 26 maddelik Anayasa değişikliğinin halkın oylamasına sunulacağı tarih olan 12 Eylül 2010'a kadar vali ve kaymakamların izinlerinin durdurulduğu bildirildi. Alınan karar doğrultusunda 81 ilin valisi ve ilçe kaymakamları referenduma kadar zorunlu olmadığı sürece izin kullanamayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24