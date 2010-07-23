Vali ve kaymakamların izinleri iptal edildi

T24- İçişleri Bakanlığı tarafından Anayasa değişikliği referandumunun yapılacağı 12 Eylül tarihine kadar vali ve kaymakamların izinleri durduruldu.



İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün 81 ilin valiliğine gönderilen yazı ile 26 maddelik Anayasa değişikliğinin halkın oylamasına sunulacağı tarih olan 12 Eylül 2010'a kadar vali ve kaymakamların izinlerinin durdurulduğu bildirildi. Alınan karar doğrultusunda 81 ilin valisi ve ilçe kaymakamları referenduma kadar zorunlu olmadığı sürece izin kullanamayacak.