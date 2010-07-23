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VALİ VE KAYMAKAMLARIN İZİNLERİ DURDURULDU ANKARA (A.A)

23 Temmuz 2010 19:13

-VALİ VE KAYMAKAMLARIN İZİNLERİ DURDURULDU ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamların yıllık, görev ve mazeret izinlerini, zorunlu durumlar hariç, 12 Eylülde yapılacak referanduma kadar durdurdu. İçişleri Bakanlığının 81 il valisine gönderdiği genelgede, şunlar kaydedildi: ''Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasıyla ilgili süreç başlamış olup, 12 Eylül pazar günü halk oylaması yapılacaktır.  Bu sebeple vali ve kaymakamların yıllık, görev ve mazeret izni kullanmaları (zorunlu haller hariç) halk oylaması sonuçlanıncaya kadar durdurulmuştur.''

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