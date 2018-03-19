Vali Varol, şehit babasına Kuran ve oğlunun fotoğrafını verdi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Dicle ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK\'ya yönelik yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı’nın Beldağ köyünde yaşayan ailesine Vali Osman Varol taziye ziyaretinde bulundu. Vali Varol, Şehidin babası Bekir Çakı’ya Kuran-ı Kerim ve oğlunun fotoğrafını takdim etti.

Geçen hafta, Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı’nın merkeze bağlı Beldağ köyünde yaşayan ailesine Amasya Valisi Osman Varol taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretinde Vali Varol’a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Arslan eşlik etti. Amasya Valisi Osman Varol, “Şehidimizin ailesi bundan sonra bizlere emanettir” dedi. Vali Varol, şehidin babası Bekir Çakı’ya Kur’an-ı Kerim ve şehidin fotoğrafını verdi. Amasya Valisi Varol, Şehit ailesine başsağlığı diledi.

Amasya Valisi Osman Varol, “Afrin ilçe merkezi teröristlerden temizlendi. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmadı. Hiçbir zaman da kalmayacak. Milletimiz ve devletimiz şehidimize ve tüm şehitlerimize şükran duyuyor” diye konuştu.



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