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Vali Ünlü, Türkiye- İran sınırında incelemelerde bulundu

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)-  IĞDIR Valisi Enver Ünlü, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alper ile birlikte Türkiye İran sınırında incelemelerde bulundu

26 Eylül 2017 14:36

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)-  IĞDIR Valisi Enver Ünlü, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alper ile birlikte Türkiye İran sınırında incelemelerde bulundu.
İran, Ermenistan, Nahçivan\'a sınırı bulunan Iğdır\'da Vali Enver Ünlü, beraberinde Erzururm Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar olduğu halde 24 Eylül günü Türkiye- İran sınırına en yakın nokta olan Aralık ilçesindeki Süreyya Çeşmesi Mevkii\'ne gitti. Vali Ünlü ve Tümgeneral Alper\'i burada 5\'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Taner Güneş, Aralık Kaymakamı Kemal Duru ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı karşıladı. Vali Ünlü, Türkiye- İran arasındaki sınır hattı boyunca yerleştirilen seyyar bloklar halindeki duvar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Enver Ünlü, sınır güvenliğinin son zamanlardaki en önemli konulardan birisi olduğunu ve sınırda oluşturulan fiziki engellerin ülkemizin hakimiyet ve güvenliği açısından oldukça fayda sağlayacağını bildirdi.

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