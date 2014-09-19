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Eskişehir Valisi'ne 'Ali İsmail'in katili' diyen öğrencilere dava

'İçeride Ali'nin katillerini saklayan vali var" diye slogan atan öğrenciler hakkında 3'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

19 Eylül 2014 20:02

Eskişehir’de Gezi Parkı eylemlerine katılan üniversiteli Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesinden sonra “Arkadaşları dövmüştür” diye açıklama yapan Vali Güngör Azim Tuna hala koltuğunu korurken, geçen yıl kendisine “İçeride Ali’nin katillerini saklayan Vali var”, “Katil vali hesap verecek” diye slogan atarak protesto eden dokuz öğrenciye dava açıldı. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, dokuz öğrenci, ‘kamu görevlisine hakaret’ iddiası ve üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

 

3 yıla kadar hapsi isteniyor

 

Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, geçen yıl 23 Ekim’de “Kuruluştan Günümüze 90. Yılında Cumhuriyet” başlıklı sempozyuma katılmak için geldiği Osmangazi Üniversitesi’nde bir grup öğrenci tarafından protesto edilmişti. Üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından içeriye sokulmayan öğrenciler, kapıda “Vali defol!” diye slogan atmıştı. Görüntü kaydına göre, öğrencilerden Ç.D, “İçeride Ali’nin katillerini saklayan vali var” diye bağırırken, G.A. da “Vali bu katilleri koruyor. Vali zaten emri veren kişi” diye konuştu. Ardından dokuz öğrenci birden “Katil vali hesap verecek” şeklinde slogan attı. Eskişehir Savcısı Orhan Sancak, soruşturma sonunda, dokuz öğrenci hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesine göre bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması, 27 Ocak 2015’te görülecek. 

Vali Güngör Azim Tuna, Korkmaz’ın öldürülmesinden sonra bir TV kanalında “Arkadaşları dövmüştür” diye açıklama yapmıştı. Ve bu davanın Eskişehir’den Kayseri’ye gönderilmesi için yazdığı görüşünde, avukatları ve öğrencileri ‘terörist’ ilan etmişti. Bu yazıyı haberleştiren Radikal muhabiri İsmail Saymaz’a da tehdit içerikli e-mail göndermişti.

 

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