Vali Toprak, Yüksekova'da muhtarlarla bir araya geldi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki muhtarlarla toplantıda bir araya geldi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi\'ndeki konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Cüneyit Orhan Toprak\'ın yanı sıra, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, ilçe ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Toprak, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havaalanı\'ndaki sefer sayısının artırılması yönünde birtakım çalışmalarının olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın esenliği için, öğrencilerimizin güvenli bir ortamda eğitim- öğretim hakkını alabilmeleri, sağlık hizmetlerinden faydalanması için, muhtarlarımız gerekli önlemleri almalı. Bugüne kadar köylerimize, ilçelerimize, askeri üs bölgelerimize ciddi manada yatırımlar yapıldı. Özellikle Yüksekova için eğitim yatırımları biten ve hizmete açılan okullar var. Öte yandan ihalesi devam eden okullarımız var. TOKİ\'nin yaptığı konutlar, 2018 Nisan ayında tamamlanması hedefleniyor. Alt yapı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Havaalanında seferlerin artırılması yönünde yoğun çalışmalar yürütülüyor. İlçe, köy ve mezra yolları asfaltlanıyor. Sorunlar üzerinde fikir alışverişinde bulunalım. Önerileriniz varsa, onları değerlendirelim. Çözebileceğimiz konular varsa, burada takip edip yerelde bu işi halledelim. Bizi aşan konular varsa da gerekli devlet makamlarına girişimlerde bulunmaya çalışalım.\"

Toplantının ardından Vali Toprak ve beraberideki yetkililer, Aile Destek Merkezi\'nin Muharrem ayı nedeniyle düzenlediği aşura dağıtım programına katıldı.

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