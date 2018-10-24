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Vali Toprak, yaralı 2 askeri ziyaret etti

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesine bağlı Seriberi üs bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan 2 askeri, tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu

24 Ekim 2018 13:18

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesine bağlı Seriberi üs bölgesinde PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan 2 askeri, tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Vali Toprak, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk,Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Hastane Başhekimi  Op. Dr. Bekir Doğan ile birlikte, Çukurca ilçesine bağlı Seriberi  üs bölgesine PKK\'lı teröristlerin dün yaptığı saldırı sonucu yaralanan 2 askeri, tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesi\'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Toprak, yaralı askerin sağlık durumu ile ilgili de doktorlardan bilgi aldı.

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