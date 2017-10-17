Vali Toprak, terör saldırısında yaralanan uzman çavuşa telefon hediye etti 

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca İlçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerin güdümlü füzeyle yaptığı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ali Karakoç\'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret edip, cep telefonu hediye etti.

Türkiye\'nin Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca İlçesi Gerki Tepe bölgesinde 6 gün önce, yol çalışması yapan iş makinelerine PKK\'lı teröristler tarafından güdümlü füzeyle saldırı düzenlendi. Saldırıda, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı\'nda görevli Uzman Çavuş Ali Karakoç, yaralandı. Yaralı Karakoç, Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bugün uzman çavuş Ali Karakoç\'u hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Toprak, Aslen Kayserili olan, ailesi Tokat\'ta yaşayan uzman çavuş Karakoç\'a cep telefonu hediye etti. Uzman Çavuş Ali Karakoç da ziyaret için Vali Toprak\'a teşekkür etti.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Vali Toprak, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının memleketin selameti için büyük bir mücadele yürüttüğünü belirterek, şunları söyledi:

\"Terörle mücadelemizi silahla çatışarak yerine getirirken, bir taraftan da sınır güvenliğimizi sağlamak için o bölgelere modüler üst bölgeler kurarak, askerlerimizin yaz, kış orada kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Buraların yapılması için de yol, su ve elektrik götürülmesi gerekiyor. Bütün kurumlarımızı seferber ettik. Üs bölgelerimizin her türlü bayındırlık hizmetini yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabi bunun yanı sıra Mehmetçiğimiz de boş durmuyor. Gerek kendi araçları ile, gerek bizim teslim ettiğimiz araçlarla bu çalışmalara katkı sağlıyorlar. İşte Ali kardeşimiz de Çukurca ilçesi Gerki Tepe\'deki yol yapımı esnasında yine hain teröristler tarafından kalleşçe bir güdümlü füze saldırısına uğradı. Fakat bizim aracımız, iş makinemiz zırhlı olduğu için çok şükür kardeşimiz küçük hasarlarla kendisini kurtardı. Fakat kendisini ziyaret ettiğimde, bu saldırıda cep telefonunun da zarar gördüğünü öğrendik. Biz de ona bir telefon hediye ediyoruz. Tabiki bu onun çabasına ve vatan sevgisine karşılık değil. Ali kardeşimize bir Hakkari hatırası vermek ve bununla bizi hatırlamasını istedik.\"



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