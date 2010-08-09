-VALİ TOPRAK: PATLAMAYA HAZIR PATLAYACI ELE GEÇİRİLDİ DİYARBAKIR (A.A) - 09.08.2010 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Ergani ilçesi yakınlarında yakalanan örgüt mensubunun Diyarbakır ve çevre illerde sansasyonel nitelikte bombalama eylemi gerçekleştirme hazırlığında iken düzeneği patlamaya hazır bomba yüklü araçla ele geçirildiğini söyledi. Vali Toprak, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, 5 Ağustosta terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonel çalışmalar devam ettiği sırada duyarlı vatandaşlardan gelen ihbar sonucunda Ergani ilçesinde Bölge Trafik İstasyonunda yol uygulama kontrol ve gözlem çalışmasının başlatıldığını belirtti. Çalışma sonucunda terör örgütünün yurt dışında bulunan kamplarında suikast, bombalama ve sabotaj eğitimi aldıktan sonra Diyarbakır kırsal alanında faaliyet göstermek üzere gönderilen bir örgüt mensubu ile bu kişiye yardım ve yataklık eden bir kişinin yakalandığını kaydeden Toprak, şöyle konuştu: ''Örgüt mensubu, ilimiz ve çevre illerinde sansasyonel nitelikte bombalama eylemi gerçekleştirme hazırlığında iken düzeneği patlamaya hazır bomba yüklü araçla ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve patlamaya hazır bomba yüklü araçta yapılan aramada, sahte kimlik, sahte sürücü belgesi, elektrikli kapsül, 90 kilogram ağırlığında LPG tüpü içerisine hazırlanmış el yapımı ve plastik patlayıcı, araçta gizlenmiş patlamaya hazır uzaktan kumandalı elektronik bomba düzeneği, bombayı patlatmaya hazır ayrı bir basma butonlu bomba düzeneği, örgüt mensubunun üzerinde araç içerisindeki bomba düzeneğini harekete geçirmede kullanacağı uzaktan kumanda, 3 bin 125 lira ve çok miktarda doküman ele geçirildi.'' Toprak, örgüt mensubunun Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ve Bingöl'de güvenlik güçlerine yönelik ve 2 askerin şehit olmasını, 5 askerin yaralanmasına neden olan bombalı ve silahlı eylemlere katıldığını, 21 Haziran 2010'da Silvan ilçesinde 1 askerin şehit olduğu, 4 asker ve 3 vatandaşın yaralandığı, saldırıya katılan 5 örgüt mensubunun ölü ele geçirildiği bombalı ve silahlı saldırı eyleminde de yer aldığınını ifade etti. Toprak, ele geçirilen patlayıcı düzeneklerinin çok ciddi bir eylemin habercisi olduğunu belirtti. 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunarak aracın ele geçirilmesine katkı sağlayan vatandaşa teşekkür eden Toprak, ''Vatandaşların 155 hattına duyarlı olmasını istiyoruz. 90 kilogram bir patlayıcı. Son zamanlarda terör örgütünün il merkezlerinde polise, polis noktalarına, askeri tesislere yönelik ciddi bir çalışma içerinde olduğu aşikar ama olayın tehlikesi bertaraf edildi. Ciddi miktardaki bir patlayıcı, önemli bir tehlike bertaraf edildi'' dedi. Operasyonda yakalanan örgüt mensubunun Irak'ın kuzeyinde eğitim gördüğü, ''Dr. Orhan'' kod adlı H.B. olduğu, H.B'nin sorgulanmasının ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.