-VALİ TOPRAK: OPERASYONLAR SÜRÜYOR DİYARBAKIR (A.A) - 15.07.2011 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, dün Silvan ilçesi kırsal kesiminde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan ve 13 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan askerlerden 2'sinin GATA'ya sevk edildiğini, Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavisi süren 4 yaralının durumunun iyi olduğunu söyledi. Silvan'daki hain saldırının ardından tatilini yarıda keserek Diyarbakır'a dönen Vali Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünce Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kaçırılan 2'si asker 3 kişinin bulunması amacıyla bölgede sürekli arazi arama tarama faaliyetleri ve operasyonların sürdürüldüğünü, bu çerçevede dün de askerlerin Silvan ilçesinde arazide olduklarını belirtti. Kaçırılan askerler için sürekli bir takip olduğunu ifade eden Toprak, şöyle dedi: ''Şehit askerlerimiz için net olmamakla beraber bugün saat 13.30'da 7. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlenecek. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu dün akşam geldi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel de bugün gelecek. Törene, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, çok sayıda askeri ve sivil erkan katılacak.''