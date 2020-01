Vali Toprak, aracı PKK'lıların saldırısına uğrayan AK Partili Kahraman'ı ziyaret etti

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bir hafta önce PKK\'lı teröristlerin ses bombası atarak aracına saldırı düzenlediği Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Salih Kahraman\'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Vali Toprak, Kahraman\'ın aracına yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, PKK\'lıların evinin önüne park ettiği aracına ses bombası ile saldırı düzenlediği AK Parti Hakkari il Başkan Yardımcısı Salih Kahraman\'ı iş yerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Toprak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman\'ın aracına yönelik saldırı ile ilgili olayın aydınlığa çıkarılması yönünde çok ciddi ilerlemeler olduğunu belirterek şöyle dedi:

\"Bir daha böyle üzüntücü verici, can sıkıcı, halkımızın moralini bozmaya yönelik eylemlerin tekrarlanmamasını diliyoruz. Emniyetimiz ve Jandarmamız 24 saat esasına göre istihbarata da dayalı olarak bu tür eylemlerin tekrar gerçekleşmemesi için her türlü tedbiri alıyor. Bu olayın da aydınlığa çıkarılması yönünde çok ciddi ilerlememiz oldu. Yakın zamanda adliyeye de intikal ettirilerek bunlar cezasını bulacak. İnşallah böyle bir şeyde bir daha tekrar etmeyecek. Ben Hakkâri\'de havacılığın geliştirilmesine, gençlerimize tanıtılmasına, sevdirilmesine ve çok güzel sosyal aktivitelere vesile olan Türk Hava Kurumu Şube Başkanı olarak görev yapan aynı zamanda da siyasi olarak vatandaşlarına, Hakkâri’mize hizmet etmek için çaba içerisinde olan böyle kıymetli bir kardeşimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. İşleri sadece halkına sivil yollardan silahsız bir şekilde fikir yoluyla siyaset yapmak olan havacılığı sevdirmek, geliştirmek olan bir kardeşimize yapılan bu saldırıyı anlamak mümkün değil. Terör örgütünün artık nelere tevessül ettiğinin bir göstergesi. Halkımız hiç moralini bozmasın. İnşallah bugünlerden daha da güzel huzurlu günler hepimizi bekliyor. İnşallah bunları hep beraber göreceğiz. Yapılan bu saldırıyı tekrar şiddetle kınıyorum.\"

Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Salih Kahraman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Terör örgütünün ne dini nede imanı var. Hiç bir şey beni yolumdan döndüremez. Ben her zaman devletimin yanında oldum ve olmaya da devam edeceğim. Sayın Valimiz, Jandarma Komutanımız ve Emniyet Müdürümüz her zaman yanımızdalar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum\" dedi.



