-Vali Toprak: 15-20 terörist etkisiz hale getirildi DİYARBAKIR (A.A) - 19.12.2011 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Görese Dağı'nda sürdürülen operasyonda hava fotoğrafları ve istihbari bilgilerden bölgede yaklaşık 15-20 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tahmin edildiğini söyledi. Vali Toprak, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''Mevlana İnsan Sevgisi ve Hoşgörüsü'' konferansının ardından çıkışta gazetecilerin operasyonla ilgili soruların yanıtladı. Elazığ'ın Arıcak ilçesi ile Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Kurşunlu köyü yakınlarında bulunan Görese Dağı'nda terör örgütü PKK mensuplarına yönelik başlatılan ve jandarma, polis özel harekat timlerinin de katılımıyla sürdürülen hava destekli operasyonun devam ettiğini belirten Toprak, ''Hava fotoğrafları ve istihbari bilgilerden bölgede yaklaşık 15-20 teröristin etkisiz hale getirildiği tahmin ediliyor. Fakat görüntülerde öldürülen teröristleri götürdükleri de görülüyor. Görüntüler ve istihbari bilgilere bakıldığında bölgede yaklaşık 40-50 teröristin bulunduğunu tahmin ediyoruz'' dedi. Toprak, operasyon ile ilgili net bilgilerin operasyonun ardından yapılabileceğini sözlerine ekledi.