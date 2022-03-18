Vali tohum dağıttı, fiyatlarından yakındı: 2 sene önce çuvalı 80 lira olan yem şimdi 280 lira

Erzurum Valisi Okay Memiş, tohum dağıtım toplantısında çiftçilerle bir araya geldi. Memiş, toplantıda yaptığı konuşmada "Göreve geldiğimde çok net hatırlıyorum yemin çuvalı 80 liraydı, iki üç sene önce. Şu anda 280 lira. Nasıl yapacaksın? Üreten adama da bir şey diyemiyorsun" dedi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde ‘Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi Tohum Dağıtımı Programı’ düzenlendi. Proje ile yıl içinde 4 bin üreticiye 590 ton yazlık buğday, 27 ton yem bitkileri tohumu başta olmak üzere toplamda 887 ton tohum, 160 bin adet fide dağıtılacak.

Vali Memiş: Yemin çuvalı 80 liraydı şimdi 280 lira

Sözcü gazetesinden Orhan Bozkurt’un haberine göre, programda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, göreve geldiği günden beri yem fiyatlarında iki buçuk kat artış yaşandığına dikkat çekti. Vali Memiş, “Sizin işlerinizi nasıl takip ettiğimi bilmeniz açısından söylüyorum. Göreve geldiğimde çok net hatırlıyorum yemin çuvalı 80 liraydı. İki üç sene önce, şu anda 280 lira. Nasıl yapacaksın? Adama da bir şey diyemiyorsun. Yem fabrikalarını da ziyaret ettim. Üreticiyi dinlediğin zaman o da haklı. Dolayısıyla biz yem tohumu desteğine fazlasıyla devam etmemiz lazım. Sizleri bu konuda destekleyeceğiz, 7-8 bin kadar çiftçiye ulaştık” dedi.

“Bu ovayı değerlendirmek bizim vazifemiz”

Kentte üretilen patateslerin elde kalmaması için çabaladıklarını da anlatan Vali Memiş, “Biz bu kenti hayvancılıkta zirve kent yapmak için uğraşıyoruz. Bu kenti üreten bir kent yapmak için organize sanayi bölgelerinde fabrikalar yapıyoruz. Devletin bir kuruşunu dahi çar çur etmiyoruz. Ama Pasin Ovası gibi ovamız varsa bu ovayı değerlendirmek bizim vazifemizdir. 88 bin ton patates üretiyoruz. Şimdi büyük bir firma ile cips markasıyla görüşüyoruz. Elimizde hiç patates kalmadan değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.