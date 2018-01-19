Vali Tavlı, 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarını inceledi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, temeli geçen yıl 18 Mart\'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından törenle atılan ve tamamlandığında \'dünyanın en uzun asma köprüsü\' olacak \'1915 Çanakkale Köprüsü\'nün inşaat alanında incelemelerde bulundu.

1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü için çalışmalar, hem Avrupa hem de Asya yakasında tüm hızıyla sürüyor. Köprünün deniz içinde inşa edilecek ayaklarının yapımında kullanılmak üzere Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkiinde kurulan şantiyede devam eden çalışmaları Vali Orhan Tavlı, Gelibolu Kaymakam Vekili Turan Yılmaz ile beraber inceledi. Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Sezgin Küçükbekir, Karayolları Kamulaştırma Baş Mühendisi Yusuf Piri ve Karayolları Bursa Bölge Destek Hizmetleri Şube Müdürü Hayriye Aydıner; Vali Tavlı\'ya çalışmaların son durumu hakkında bilgi verdi.

Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkiinde kurulan şantiyede kuru havuz çalışmaları devam ederken, Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiinde ise karada sondaj çalışmaları yapılıyor. 2023 yılında tamamlanması planlanan köprü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak.



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