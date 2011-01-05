Vali Tasir'in cenazesinden önce Pakistan gergin

T24- Pakistan'ın en liberal siyasetçisi olarak bilinenen Pencap Valisi Salman Tasir'in cenazesi, bugün Lahor kentinde öğle saatlerinde devlet töreniyle kaldırılacak. Öldürülmesinin ardından Pakistan Başbakanı Tusuf Rıza Gilani, Vali Tasir için üç günlük yas ilan ederken, öldürülen valinin üyesi olduğu Pakistan Halk Partisi taraftarları, çeşitli şehirlerde protesto gösterileri düzenliyor.

Salman Tasir'in dün uğradığı silahlı saldırıyla hayatını kaybetmesi ardından, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, "hoşgörüyü destekleyen bir kişi" olarak nitelediği Tasir'in ölümünün büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İngiltere ve Fransa da Tasir cinayetini kınayan açıklamalarda bulundular.



Pakistan Başbakanı Tusuf Rıza Gilani Vali Tasir için üç günlük yas ilan ederken, öldürülen valinin üyesi olduğu Pakistan Halk Partisi taraftarları, çeşitli şehirlerde protesto gösterileri düzenlediler. Başbakan Gilani, halka sükunet çağrısında bulundu.

"Hiçbir Müslüman Salman Tasir'in cenazesine katılmamalı, onun için dua etmeye bile yanaşmamalı ve hatta olayla ilgili herhangi bir esef duygusu ifade etmemelidir."



Cemaat-i Ehl-i Sünnet Pakistan







Pencap Valisi Salman Tasir, ülkedeki aşırı İslamcı gruplara ve uygulamalara yöenlik eleştirileriyle tanınıyordu. Pakistan Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden biri olan Vali Tasir, dine hakaret ettiği gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılmış olan bir Hristiyan kadının affedilmesi çağrısında bulununca, Pakistan'daki İslamcılar arasında öfkeli tepkilere yol açmıştı.

Cinayeti gerçekleştiren ve olaydan hemen sonra tutuklanan Tasir'in koruma görevlilerinden Malik Mümtaz Hüseyin Kadri, valinin dine hakaret yasasını eleştirmesi sebebiyle Salman Tasir'i öldürdüğünü itiraf etti.

Pakistan polisi Tasir'in güvenlik sicilini ve suikaste uğrayan valinin güvenlik düzenlemelerini soruşturuyor. İçişleri Bakanı Rehman Malik, "Bu olayın bireysel bir eylem mi olduğunu, ardında bir örgüt bulunup bulunmadığını araştıracağız." dedi.

Ülkedeki bazı liderler, Vali Tasir'in katilini öven konuşmalar yaptılar ve Lahor'daki cenaze töreninin boykot edilmesi çağrısında bulundular.

Ilımlı Sünni Berelvi tarikatından 500 ilim adamı, Vali Tasir'in öldürülmesi hakkında üzüntülerini dile getirecek herkesin aynı yazgıyla karşılacağı konusunda uyarıda bulundu.

'Cemaat-i Ehl-i Sünnet Pakistan' tarafından yayımlanan bildiride, "Hiçbir Müslüman Salman Tasir'in cenazesine katılmamalı, hatta onun için dua etmeye bile yanaşmamalı ve hatta olayla ilgili herhangi bir esef duygusu ifade etmemelidir." denildi.

Bildiride, dine hakaret etmiş birinin ölümüne üzüntü duyanların da dine hakaret etmiş sayılacağı kaydedildi.