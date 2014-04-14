Valilik Taksim'i 1 Mayıs'a yine kapadı, DİSK kararlı

Türkiye bir 1 Mayıs'a daha "Taksim tartışması" ile gidiyor. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu; DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği'nin yaptıkları başvuru üzerine, Taksim Meydanı'nda "çelenk koyma seremonisi" dışında bir girişime izin verilmeyeceğini açıkladı. Mutlu, toplu kutlama ve anma için Yenikapı'daki miting alanını gösterdi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise, “1 Mayıs 1977’de katledilen 37 yoldaşımızın hesabı verilinceye kadar 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, sendika ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı başvurunun ardından yapılan değerlendirmenin sonuçlarını şöyle açıkladı:

“"Benim önümde resmi bir müracaatları olmadığı için resmi bir cevap verme durumunda değilim ancak Yenikapı dışında herhangi bir alternatif olmayacaktır. Kazlıçeşme de olabilir ama Yenikapı bizim için, ulaşım anlamında da mükemmel bir bölgedir. Bizden destek istemeleri halinde taşıma anlamında istenen desteği vereceğimizi de söyledim. Bu yıl Yenikapı bittiği için Yenikapı'yı uygulamaya koyduk. Anadolu Yakası'nda Maltepe bittiğinde de artık Kadıköy bölgesinde de yeni bir dönemi başlatacağız. Bu nedenle geçen yıl Kazlıçeşme için yapmış olduğumuz öneriyi bu yıl Yenikapı için teklif ettik”"

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise, Mutlu ile yaptıkları 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin görüşmenin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Geçen yıl inşaatları gerekçe göstererek Taksim'i işçilere açmamışlardı. Bu sene öyle bir bahaneleri yok. Vali 1 Mayıs'ta Taksim için değil başka alanlarda izin verebileceklerini belirtti. Son dakikaya kadar görüşmelerimizi mutlaka yapmak istiyoruz. Burada barışçıl anlayışımızı görüşerek ortaya koymak istiyoruz. Yenikapı, Kazlıçeşme, Kadıköy söylendi. Senede 1 kere yapılan 1 Mayıs için neden Taksim dediğimizi defalarca kez ifade ettik. 1 Mayıs 1977'de katledilen 37 yoldaşımızın hesabı verilinceye kadar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamaktan vazgeçmeyeceğiz.”