T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vali Sodan: ''3 polis açığa alındı'' ADIYAMAN (A.A)

29 Aralık 2011 16:58

-Vali Sodan: ''3 polis açığa alındı'' ADIYAMAN (A.A) - 29.12.2011 - Adıyaman Valisi Ramazan Sodan, polis refakatinde eşyalarını almak üzere gittiği evinde kardeşleri tarafından bıçaklanarak öldürülen Hacer A'nın olayıyla ilgili olarak, 3 polis memurunun açığa alındığını bildirdi. Vali Sodan, yaptığı açıklamada, olayla ilgili 3 görevli polisin kusuru olabileceği göz önünde bulunarak bugün itibarıyla açığa aldıklarını, İçişleri Bakanlığından da müfettiş talep ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: ''Kahta İlçemizde dün kardeşleri tarafından bıçaklanan 21 yaşındaki Hacer A'nın Kahta Devlet Hastanesindeki vefatı üzerine Kahta Cumhuriyet Savcısının talimatları üzerine yakınları gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak, 3 görevli polis memurunun kusuru olabileceği göz önünde bulundurarak, Valiliğimizce bugün açığa alınmıştır. Ayrıca İçişleri Bakanlığından konu ile ilgili müfettiş talep edilmiştir. Olay, valiliğimizce yakından takip edilmektedir.'' Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, dün akşam, görevli 3 polis refakatinde eşyalarını almak üzere eve giden Hacer A, burada eşyalarını aldığı sırada çıkan kargaşadan faydalanan kardeşleri Üzeyir A. (23) ile Mehmet A. (16) tarafından bıçakla yaralanmış, her iki zanlı polis tarafından etkisiz hale getirilerek yakalanmıştı. Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Hacer A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili kızın iki kardeşi tutuklanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24