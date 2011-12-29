-Vali Sodan: ''3 polis açığa alındı'' ADIYAMAN (A.A) - 29.12.2011 - Adıyaman Valisi Ramazan Sodan, polis refakatinde eşyalarını almak üzere gittiği evinde kardeşleri tarafından bıçaklanarak öldürülen Hacer A'nın olayıyla ilgili olarak, 3 polis memurunun açığa alındığını bildirdi. Vali Sodan, yaptığı açıklamada, olayla ilgili 3 görevli polisin kusuru olabileceği göz önünde bulunarak bugün itibarıyla açığa aldıklarını, İçişleri Bakanlığından da müfettiş talep ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: ''Kahta İlçemizde dün kardeşleri tarafından bıçaklanan 21 yaşındaki Hacer A'nın Kahta Devlet Hastanesindeki vefatı üzerine Kahta Cumhuriyet Savcısının talimatları üzerine yakınları gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak, 3 görevli polis memurunun kusuru olabileceği göz önünde bulundurarak, Valiliğimizce bugün açığa alınmıştır. Ayrıca İçişleri Bakanlığından konu ile ilgili müfettiş talep edilmiştir. Olay, valiliğimizce yakından takip edilmektedir.'' Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, dün akşam, görevli 3 polis refakatinde eşyalarını almak üzere eve giden Hacer A, burada eşyalarını aldığı sırada çıkan kargaşadan faydalanan kardeşleri Üzeyir A. (23) ile Mehmet A. (16) tarafından bıçakla yaralanmış, her iki zanlı polis tarafından etkisiz hale getirilerek yakalanmıştı. Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Hacer A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili kızın iki kardeşi tutuklanmıştı.