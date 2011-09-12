-Vali saldırıda 3 ölü olduğunu açıkladı ŞEMDİNLİ (A.A) - 12.09.2011 - Hakkari Valisi Muammer Türker, Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK üyelerince İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırıda, 3 kişinin öldüğünü, 7'si jandarma görevlisi 10 kişinin de yaralandığını bildirdi. Vali Türker, gece saatlerinde terör örgütü üyelerince İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7'si jandarma personeli 10 kişinin yaralandığını belirtti. Vali Türker, çatışmanın bittiğini, teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldığını vurguladı.