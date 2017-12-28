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Vali Şahin'den yılbaşı ve Tuzla açıklaması (1)

Gülseli KENARLI - Güven USTA/ İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da yılbaşı önlemleri ile Tuzla'da koku paniği soruşturmasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı

28 Aralık 2017 14:13

Gülseli KENARLI - Güven USTA/ İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, İstanbul\'da yılbaşı önlemleri ile Tuzla\'da koku paniği soruşturmasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Şahin, yılbaşı için tüm önlemlerin alındığını belirtti. Vali Şahin, \"37 bin polis ve 4 bin jandarma görev yapacak\" dedi. Tuzla\'daki koku paniği soruşturmasıyla ilgili de konuşan Şahin, \"Şu ana kadar kesin tespit edilen birşey yok\" dedi. Şahin, eldeki veriler doğrultusunda çalışmaların sürüdüğünü ifade etti.

(FOTOĞRAF)

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