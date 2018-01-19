VALİ ŞAHİN'DEN HASTANEDEKİ İDDİALAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA (1)

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kadıköy\'de bir okulda düzenlenen karne dağıtım töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şahin, 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği\'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddilarına yanıt verdi.

Vali Vasip Şahin, \"Şu an bizim verdiğimiz karar Bölge İdare Mahkemesi tarafından inceleniyor\" dedi. Şahin, \"Bir takım eksiklikler bir takım yanlışlıklar varsa değerlendirilmesi yapılır\" ifadesini kullandı.

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-Şahin\'in açıklamaları

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