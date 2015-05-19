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Vali Şahin ve Kadir Topbaş Taksim'deki törende yoktu

Taksim'de düzenlenen resmi törene, İstanbul Valisi Şahi ve Belediye Başkanı Kadir Topbaş katılmadı

19 Mayıs 2015 18:49

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın nedeniyle düzenlenen törene İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş katılmadı. CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Şahin ve Topbaş'ın törene katılmamasını eleştirdi.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen resmi törene, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim İlhami Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu, Enis Berberoğlu ve Mehmet Bekaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın'ın da aralarında bulunduğu CHP'liler, DSP'liler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi izcilerinin de aralarında bulunduğu öğrenciler katıldı.

Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın katılmaması dikkat çekti.

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim İlhami Koç Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra tören tamamlandı.

Tören tamamlandıktan sonra CHP, DSP ve Atatürk Vakfı da anıta çelenk koydu.

Törene İstanbul Valisi ve Belediye Başkanının katılmamasını eleştiren CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, " Büyük olasılıkla raporlu hasta olabilirler diye düşündüm. İnşallah sağlık durumları iyidir" dedi.

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