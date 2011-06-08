-VALİ ŞAHİN: ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN KORKUYORUZ GİRESUN (A.A) - 08.06.2011 - Giresun Valisi Dursun Ali Şahin, ''Görele'deki korkunç kazada ölü sayısının artmasından korkuyoruz'' dedi. Şahin, yaptığı açıklamada, ''İstanbul'dan Trabzon'a giden otobüs son olarak Çarşamba'da ihtiyaç molası vermiş. Görele'nin Karadeniz Sahil Yolu Soğuk Mahallesi mevkisinde ise henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yanmış'' dedi. İlk belirlemelere göre 10 kişinin yanarak can verdiğini, 20 kişinin ise ağır yanıklardan dolayı Giresun ve Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Vali Şahin, ''Yaralıların durumları çok ağır'' diye konuştu.