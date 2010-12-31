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Dünya

VALİ RİCHARDSON "BİLLY THE KİD"İ AFFETMEDİ SANTA FE (A.A)

31 Aralık 2010 19:17

-VALİ RİCHARDSON "BİLLY THE KİD"İ AFFETMEDİ SANTA FE (A.A) - 31.12.2010 - ABD'nin New Meksiko eyaleti Valisi Bill Richardson, 1881 yılında öldürülen ülkenin en ünlü katili "Billy the Kid"i affetmedi. Richardson, Bill the Kid'i affetmediğine ilişkin açıklamayı bugün ABC televizyonunda yaptı. Vali Richardson, dönemin valisi Lew Wallece'ın 1881'de öldürülen Billy the Kid'e af sözü verdiğine dair bilgilerin doğruluğunun kanıtlanamadığını, bu konuda tarihi bir belirsizlik olduğunu vurgulayarak, bu yüzden af kararı vermediğini açıkladı. Efsanelere göre Billy the Kid'in yaşı kadar, yani 21 kişiyi öldürdüğü belirtiliyor.  Gerçek ismi Henry McCarty olan Billy the Kid, 23 Kasım 1859'da  New York'ta doğdu. 1881'de şerif Patt Garrett tarafından Fort Summer'da yakalandıktan sonra öldürüldü. Richardson'un görev süresi bu geceyarısı sona eriyor.

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