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Vali Recep Yazıcıoğlu mezarı başında anıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - DENİZLİ Valisi'yken trafik kazasında yaşamını yitiren Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 14'üncü yıldönümünde Aydın'ın Söke İlçesi'ndeki mezarı başında anıldı

08 Eylül 2017 23:23

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - DENİZLİ Valisi\'yken trafik kazasında yaşamını yitiren Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 14\'üncü yıldönümünde Aydın\'ın Söke İlçesi\'ndeki mezarı başında anıldı.
Anma törenine, Recep Yazıcıoğlu ile daha önce birlikte görev yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, merhum Vali Yazıcıoğlu\'nun ablası Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Selma Özcan ve kız kardeşi Leyla İleri, aile yakınları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
\'UNUTMAM MÜMKÜN DEĞİL\'
Törende duygu dolu anlar yaşayan Dr. Selma Özcan, merhum kardeşi Vali Recep Yazıcıoğlu\'nu her an, herkes gibi aradıklarını belirtip, \"Şu an birçok kurumda halen daha, \'O olsaydı şöyle yapardı veya böyle yapardı\' diyerek övgüler devam ediyor. Onu unutmak mümkün değil. Çünkü o herkese çok yakın birisiydi. İçi ve dışı bir olan birisiydi. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da mezarı başında ilk günkü gibi onu anıyoruz\" dedi.
\'SIRADIŞI BİRİYDİ\'
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de Recep Yazıcıoğlu\'nun kendileri için farklı konumda olan biri olduğunu belirtip, \"Onunla birlikte görev yapma bahtiyarlığına erdim. Meslekteki çalışmamızdan öte, bizim üzerimizde bir baba, bir abi gibiydi. Onun için, onu anlatmakta zorlanırsam kusuruma bakmayın. Rahmetli çok sıradışı bir insandı. Mülki idarede çok rastlanır birisi değildi. Onun gösterdiği yolda Türkiye\'de birtakım şeylerin değişmesine neden oldu. Kendisini çok erken yaşta kaybettik. Yaşasaydı Türkiye\'ye daha birçok hizmetler yapacağına inanıyorum. Allah bu ülkede Recep Yazıcıoğlu gibilerinin çoğalmasını nasip eylesin\" dedi.
Konuşmaların ardından Yazıcıoğlu\'nun mezarı başında Kur\'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra Vali Yavuz Selim Köşger, kardeşleri Dr. Selma Özcan ve Leyla İleri, Yazıcıoğlu\'nun mezarına çiçek koyup dua etti.
Vali Yazıcıoğlu, makam aracının Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Belediyesi yakınlarında yaptığı trafik kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Ankara İbni Sina Hastanesi\'ne 8 Eylül 2003\'de yaşamını yitirmişti.

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