Vali 'polis havaya ateş açtı' dedi, araç koltuklarından mermi çıktı

Ağrı Valiliği’nin, özel harekât polislerinin yakın mesafeden ateş açarak kafasından vurduğu sigara kaçakçısı Mehmet Duman hakkındaki “Havaya açılan ateşle vuruldu” yönündeki açıklaması, olay yeri fotoğraflarıyla da çürütüldü. Aynı olaydan yara almadan kurtulan Resul İlhan, aracın ön koltuğuna saplanan kurşunun bıraktığı izleri göstererek, “Bize kasıtlı ateş açtılar” dedi. Sol gözünü kaybeden Mehmet Duman bayramdan sonra ameliyat edilmek üzere taburcu edildi.

Sigara kaçakçısı Mehmet Duman’ın özel harekâtçı polisler tarafından başından vurulması olayının görgü tanığı Resul İlhan, Valiliğin yaptığı “Duman’a değil havaya ateş açıldığı ve seken kurşunun Duman’ın gözüne geldiği” yönündeki açıklamanın doğru olmadığını söyledi. Recep Okuyucu'nun Taraf gazetesindeki haberine göre; olay sırasında kendisinin de Yakup Taşdemir, Mehmet Duman ve Yemlihan Irmak’la aynı araçta olduğunu hatırlatan İlhan, şunları söyledi:



Şişede kan izleri



“11 ağustosta Van yolundan Doğubayazıt’a geliyorduk. Oradaki tâli yola girer girmez bize ‘dur’ ihtarı çekmeden ateş ettiler. Karanlık olduğundan kimin ateş ettiğini göremedik. Ateş açıldığı zaman herhangi bir insanı ve ışığı görmedik. Ateş açıldığı için biz de durmak zorunda kaldık. Aracıma mermiler isabet ediyordu. Beş dakika boyunca taramaya devam ettiler. Biz de araçlardan inemiyorduk. Sonra ateş kesildiğinde bizi aşağı indirdiler ve ‘ellerinizi havaya kaldırın’ dediler. Sonra bizi yüzüstü yere yatırdılar. O sırada biri geldi, kafama botla vurdu. Kim olduğunu bilmiyorum, üzerinde şalvar ve poşu vardı. PKK’lı kıyafetleri giymişlerdi. Aralarından biri rütbeliydi, silahının dipçiğiyle Mehmet’in bulunduğu aracın camını kırıp kasıtlı bir şekilde kafasına ateş etti. Zaten bize de kasıtlı ateş ettiler.” İlhan, taranan araçtaki kurşun izlerini de gösterdi. Aracın üzerindeki kurşun deliklerinin yanı sıra bir kurşunun da Duman’ın oturduğu koltuğun baş kısmına geldiği görülüyor. Aracın içindeki pet su şişesinde ise hâlâ Duman’ın kanı duruyor.



Ameliyat bayramdan sonra



Batman’dan Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi’ne sevk edilen Mehmet Duman’ın yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi. Başında hâlâ kurşun parçası bulunan Duman, bayramdan sonra ameliyat edilecek.